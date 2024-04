Sem VAR, Caio Max enfrenta lances polêmicos em Clássico-Rei pela Copa do Nordeste

No segundo Clássico-Rei do ano, com a responsabilidade do apito nas mãos de Caio Max, Fortaleza e Ceará fizeram uma partida respeitosa na noite desta quarta-feira, 20, mas que contou com momentos polêmicos. As principais reclamações partiram do plantel Tricolor, que pediu pênalti em dois lances de perigo contra a meta alvinegra.

A equipe de arbitragem escalada teve um jogo com ânimos mais tranquilos para controlar se comparado ao primeiro, que contou com 39 faltas e três expulsões. Ao todo, foram 28 faltas somadas pelos times, com seis cartões amarelos distribuídos, sendo três para cada lado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na primeira etapa, já entrando nos acréscimos, Moisés invadiu a área buscando um lance individual e, com dois jogadores adversários próximos, pediu pênalti. Caio Max acompanhou o lance de muito perto, identificou o contato e interpretou com lance normal. O posicionamento do Árbitro durante a partida foi de muita proximidade aos lances, principalmente pela ausência do VAR.