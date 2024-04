Zé Welison diz que Fortaleza quer encerrar jejum de vitórias em Clássicos-Rei pelo Nordestão

Volante Zé Welison em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, 20, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, visando encerrar o tabu de 23 anos sem vencer o arquirrival pela Copa do Nordeste. A partida é válida pela 6ª rodada da competição regional e pode deixar o Leão do Pici encaminhado para o mata-mata do torneio. Em entrevista coletiva realizado nesta terça-feira, 19, o volante Zé Welison citou o foco do elenco em quebrar mais um tabu sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Para isso acontecer, o camisa 17 reforçou a necessidade de cumprir o que o treinador pede para os atletas em campo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Acho que a nossa equipe vem quebrando vários tabus. Estamos focados passo a passo, jogo a jogo, sempre preparado para dar nosso melhor e quebrando tabus, como estamos fazendo. Esperamos quebrar mais um nessa partida pela Copa do Nordeste. É um jogo importante para todos nós, sabemos da dificuldade que o adversário proporá”, disse.