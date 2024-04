Kervin Andrade inicia treinos com a Seleção da Venezuela para amistosos contra Itália e Guatemala

Aos 18 anos, "Tuti" vive a expectativa de defender a equipe principal da Venezuela. Em 2023, o meio-campista esteve entre os representantes da seleção de base no Torneio de Toulon

O meio-campista Kervin Andrade, do Fortaleza, iniciou as atividades com a Seleção Venezuelana nesta terça-feira, 19, visando os duelos contra a Itália e Guatemala, pela Data FIFA de março. O atleta desembarcou nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 18, para se apresentar ao técnico Fernando Batista.

Aos 18 anos, “Tuti” vive a expectativa de defender a equipe principal da Venezuela. Em 2023, o meio-campista esteve entre os representantes da seleção de base no Torneio de Toulon.

Os duelos contra Itália e Guatemala acontecerão na Flórida e no Texas, nos Estados Unidos, nos dias 21 e 24 de março.