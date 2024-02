CBF confirma alteração de horário na partida entre Fortaleza e Fluminense-Pi pela Copa do Brasil

Antes marcado para 18h30min, o jogo ocorrerá às 20h30min deste domingo, 3, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina

Fortaleza e Fluminense-PI se enfrentam neste domingo pela primeira fase da Copa do Brasil de 2024. A partida, que havia sofrido alteração de data por conta do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza após o jogo contra o sport, agora teve alteração de horário confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para atender um ajuste na grade de programação da detentora dos direitos de transmissão.

Antes marcado para 18h30min, o jogo ocorrerá às 20h30min deste domingo, 3, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Anteriormente, a partida estava agendada para ser realizada no dia 29 de fevereiro. Entretanto, devido a solicitação do clube cearense após o atentado, o duelo sofreu alteração.