Em noite de reencontros, Sport e Fortaleza se enfrentam pela Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira, 21, o Leão do Pici vai até a Arena Pernambuco, onde enfrenta o Sport às 21h30min pela quarta rodada da fase de grupos do torneio regional

Para o embate, o Fortaleza entra em campo com um histórico ao seu favor. O time cearense possui uma invencibilidade de quatro jogos frente ao Leão da Ilha, que não o vence desde 2020. De lá para cá, foram três vitórias do Tricolor e apenas um empate.

No duelo, o Tricolor fará frente ao Rubro-Negro pernambucano em busca de se consolidar na liderança do Grupo B. Com seis pontos após três jogos, o grupo comandado por Vojvoda divide as primeiras posições com o Bahia — que possui a mesma pontuação — e tem como meta tentar se afastar de maneira positiva do Esquadrão, que joga no mesmo dia e horário diante do CRB, também fora de casa.

Após confirmar a vaga nas semifinais do Campeonato Cearense, o Fortaleza vira a página do Estadual e volta a focar na Copa do Nordeste . Na noite desta quarta-feira, 21, o Leão do Pici vai até a Arena Pernambuco, onde enfrenta o Sport às 21h30min pela quarta rodada da fase de grupos do torneio regional.

Para além do histórico, o Leão do Pici também possui como vantagem o baixo número de atletas no departamento médico. Além de Hércules, que se recupera de uma cirurgia após lesão ligamentar no joelho esquerdo, devem ficar de fora do embate apenas o lateral Bruno Pacheco, com fratura metacarpiana na mão direita, e o meia Calebe, que não atuou no Clássico-Rei do último sábado por um estiramento na coxa esquerda. Há dúvidas para o jogo, no entanto.

O técnico Juan Pablo Vojvoda pode dar espaço como titular no jogo ao meia de 18 anos, Kauan, na vaga que vinha sendo ocupada por Kevin. Outra alteração que pode ocorrer é a de Machuca na vaga de Moisés. Ambos os atletas entraram em campo durante o duelo contra o Ceará no último sábado e fizeram a diferença na equipe tricolor, que chegou a marcar três gols e alcançar uma parcial virada antes de tomar um tento de empate no último minuto da partida.

Do lado do Sport, há ansiedade para enfrentar o Fortaleza. Em entrevista coletiva, o treinador do Leão da Ilha, Mariano Soso, expôs suas expectativas para o embate e elogiou o conterrâneo Vojvoda.

"É um jogo que eu estou esperando. O jogo é dos jogadores, mas nós temos a tarefa muito importante de desenhar um plano de jogo que neutralize e que possa agredir o Fortaleza. Mas eu falo que Juan Pablo tem tido atitudes muito solidárias e generosas comigo desde que cheguei ao Brasil. Desde que fiquei aqui em Recife, Juan Pablo tem sido muito generoso, mas eu não acho que será generoso no jogo", disse o técnico.



Para o embate, o Sport possui apenas uma desfalque confirmado. Ex-Ceará, o atacante Zé Roberto passará por cirurgia na mão e desfalcará a equipe pernambucana por, pelo menos, um mês. Outros antigos atletas do futebol cearense irão reencontrar o Leão do Pici, no entanto. O Sport possui hoje em seu elenco quatro jogadores ex-Fortaleza. São eles: o volante Felipe, o meio-campista Lucas Lima e os atacantes Romarinho e Gustavo Coutinho.

Ficha técnica

Sport