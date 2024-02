Estreante em Clássico-Rei, Kauan marca golaço e almeja hexa estadual pelo Fortaleza

Kauan marca golaço pelo Fortaleza no primeiro Clássico-Rei de 2024 Crédito: FABIO LIMA/O POVO

O meio-campista Kauan, do Fortaleza, saiu do banco de reservas e marcou um belo gol no Clássico-Rei deste sábado, 17, pelo Campeonato Cearense. O jogador de 18 anos foi o autor do terceiro gol tricolor no empate em 3 a 3 com o Ceará, na Arena Castelão. Após a partida, ele concedeu entrevista ainda em campo e celebrou o tento marcado, além de projetar o hexacampeonato estadual pelo time tricolor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Fiquei muito feliz pelo gol, pela participação no jogo. Vamos seguir trabalhando por mais. Deus tem o melhor para a gente. Estou triste pelo resultado, mas vamos buscar esse campeonato para levantar esse troféu seis vezes", comentou.