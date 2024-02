Torcida do Fortaleza usa mosaico de "Seu Barriga" para provocar Ceará no Clássico-Rei

A torcida do Fortaleza subiu um mosaico com a imagem do personagem Seu Barriga, do seriado Chaves, para provocar o Ceará em relação a dívidas trabalhistas que vieram à tona recentemente, como o caso envolvendo Chrystian Barletta.

Abaixo do mosaico, uma faixa foi estendida com a frase "Paga o que deve".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O personagem do seriado Chaves era conhecido por cobrar o aluguel dos moradores da vila fictícia.