Caio Alexandre marca primeiro gol pelo Bahia em triunfo na Copa do Nordeste

Comandado pelo técnico Rogério Ceni, também ex-Fortaleza, Caio Alexandre tem sete partidas com o Esquadrão de Aço

O volante Caio Alexandre marcou o seu primeiro gol com a camisa do Bahia na vitória por 3 a 0 contra o América-RN nesta quinta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Comandado pelo técnico Rogério Ceni, também ex-Fortaleza, Caio Alexandre tem sete partidas com o Esquadrão de Aço, acumulando uma assistência e um gol entre Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segunda venda mais cara da história do Nordeste e também a maior compra do futebol nordestino, o meia deixou o tricolor cearense pelo tricolor baiano ainda em janeiro de 2024, após longa novela nas negociações.