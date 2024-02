Artilheiro do Fortaleza em 2024, Yago Pikachu marca gol em vitória diante do River-PI

Atleta balançou as redes quatro vezes nas seis partidas em que defendeu o Tricolor do Pici na atual temporada

Artilheiro do Fortaleza na atual temporada, Yago Pikachu marcou mais um gol com a camisa do Tricolor do Pici, na vitória por 3 a 1 diante do River-PI, pela Copa do Nordeste. Com o tento marcado, o ponta segue na artilharia da equipe após seis jogos em que entrou em campo, tendo balançado as redes quatro vezes.

Os três gols iniciais ocorreram em uma só partida, quando Yago Pikachu se destacou na vitória do Leão diante do Barbalha, por 5 a 0. Nesta quarta-feira, 14, aos 24 minutos da primeira etapa, o atleta voltou a balançar as redes para o Leão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dele, também marcaram diante do River-PI o atacante Thiago Galhardo e o volante Kervin Andrade, que foi quem cedeu a assistência ao goleador.