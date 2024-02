Escalação: como Ferroviário e Fortaleza vão a campo pelo Campeonato Cearense 2024

Tubarão e Leão se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 20h30min, no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense de 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na noite de desta quarta-feira, 7, em mais um Clássico das Cores, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá início às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas, com mando de campo coral. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Geninho, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Tarcísio e Cesar Sampaio; Vinícius Alves, Gabryel Martins e Ciel. Téc: Maurício Copertino