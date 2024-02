Ferroviário x Fortaleza ao vivo pelo Campeonato Cearense 2024; siga transmissão

Tubarão e Leão se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 20h30min, no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense de 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na noite de desta quarta-feira, 7, em mais um Clássico das Cores, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá início às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas, com mando de campo coral. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ferroviário x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube