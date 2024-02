Projeto para base e títulos: Vojvoda cita motivos para extensão de contrato com o Fortaleza

Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O ciclo de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza foi, mais uma vez, renovado. Na última sexta-feira, o Leão do Pici divulgou que o técnico permanecerá no clube até o fim de 2025, o que dá ao argentino a oportunidade de implementar no time um projeto ainda mais robusto pelo tempo de contrato. Após a vitória diante do América-RN, além de comentar sobre o jogo, o treinador especificou o que o manteve no Fortaleza, frisando principalmente os projetos para base e o desejo de títulos. Em uma longa fala, Vojvoda iniciou detalhando que o projeto, que existe desde 2021, tende a ser fortalecido pela base nos próximos anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É um projeto que começou desde 2021 com esta comissão técnica, que continua crescendo ano após ano diante dos objetivos para além dos resultados. Acho que o clube vai continuar crescendo quando os jogadores (da base) de Maracanaú começarem a fortalecer o Fortaleza. É o sangue novo que sempre precisamos. O clube para crescer muitas vezes precisa incorporar jogadores (de fora), mas ao longo do tempo vai precisar dessa base", disse ele, que dentro dessa premissa revelou querer ganhar títulos.