Fortaleza quer Tadeu, goleiro do Goiás, e espera fechar negócio em breve

Tadeu, goleiro do Goiás, em partida do clube pela Série A 2023 Crédito: Heber Gomes/Goiás

Em 2023, Tadeu entrou em campo em 64 oportunidades com a camisa do Goiás. Desde 2019 no clube, ele acumula 254 partidas e conquistou a Copa Verde nesta temporada. Bruninho na mira do Fortaleza De acordo com o repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, o Tricolor tem interesse na contratação do atacante Bruninho, destaque do Guarani em 2023. O atleta, de apenas 23 anos, atuou por empréstimo no clube de Campinas na atual temporada e atraiu olhares do mercado ao marcar dez gols e duas assistências em 45 jogos. Após o fim da Série B, o jogador se despediu do time paulista e retornou ao Atlético-MG, equipe detentora dos direitos. Com Lucas Mota

