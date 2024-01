Fortaleza x Goiás ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Fortaleza e Goiás se enfrentam hoje, domingo, 03 de dezembro (03/12), pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Calebe; Yago Pikachu, Guilherme e Thiago Galhardo

Goiás

4-4-2: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter,Edu e Dieguinho; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Anderson e Pedrinho

Fortaleza x Goiás terá casa cheia

O Fortaleza divulgou nesta sexta-feira, 1°, a parcial de ingressos adquiridos para o duelo diante do Goiás. As equipes se enfrentam neste domingo, 3, às 18h30min. A partida também marca o último jogo do Leão na Arena Castelão em 2023.Ao todo, 40.237 entradas já foram confirmadas por torcedores do Leão entre vendas de bilhetes e check-ins Foram 16.343 entradas comercializadas e 23.854 confirmações desócios-torcedores.