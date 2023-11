"Tem que ser comemorado", diz Guilherme após empate com o Athletico pela Série A

Autor do gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Athletico Paranaense, nesta quarta, 8, o atacante Guilherme concedeu entrevista após a partida e afirmou que o ponto conquistado fora de casa "tem que ser comemorado" pelo time leonino.

"É um ponto que tem que ser comemorado sim, com certeza. Vai somar muito lá na frente para uma briga na Libertadores ou na Pré. Temos elenco para isso. Temos, depois do Cuiabá, três jogos seguidos em casa. Estamos vivos", disse.