Retrospecto do confronto entre Atlético-MG e Fortaleza é equilibrado; veja números

O duelo entre Galo e o Leão é marcado pelo equilíbrio, com uma pequena superioridade para os mineiros

Em toda a história, o confronto registra 19 partidas, sendo 15 delas pelo Brasileirão e quatro na Copa do Brasil. O Leão do Pici saiu vencedor em sete oportunidades, enquanto o Galo triunfou nove vezes. Foram apenas três empates entre os times. Os tricolores marcaram 25 gols e os atleticanos 38.

O Fortaleza entra em campo na noite desta quarta-feira, 1º de novembro, às 21h30min, para encarar o Atlético-MG, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O confronto entre as duas equipes é marcado pelo equilíbrio no retrospecto geral, com uma leve superioridade dos mineiros.

No posto de visitante, o Fortaleza enfrentou o Atlético-MG em dez ocasiões e venceu quatro jogos, perdeu cinco e empatou uma vez. A vitória mais recente em solo mineiro ocorreu em 2021, na rodada inicial do Brasileirão, pelo placar de 2 a 1, com gols de Pikachu (2x) e Hulk.

Em jogos na capital cearense, o Atlético também tem uma vantagem mínima. Foram nove partidas com três vitórias do Leão, quatro do Galo e dois empates.

Dados retirados do site oGol.