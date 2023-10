"Destino quis que não fosse o Fortaleza", lamenta Titi após derrota na final da Sula

O defensor se pronunciou após a derrota para a LDU no último sábado, 28, em Maldonado, no Uruguai, pela final da Copa Sul-Americana

“Por mais que procuremos explicações, não podemos ir contra a vontade dEle. Sentimos essa dor juntos, nação, foi difícil. Mas é assim que se faz o esporte, só um ganha, e o destino quis que, dessa vez, não fosse o nosso Fortaleza. E isso não nos faz menores, pelo contrário, saímos da competição de cabeça erguida e muito maiores do que entramos.

Dois dias depois da derrota sofrida para a LDU, na final da Copa Sul-Americana, o zagueiro Titi utilizou de sua conta oficial no Instagram para se pronunciar. Um dos líderes do elenco, o atleta ressaltou a dor pelo resultado negativo, mas afirmou que a equipe sai da competição de “cabeça erguida”.

O defensor buscou, também, valorizar a campanha realizada pelo Leão do Pici. Ele ainda agradeceu o apoio do torcedor e reafirmou a importância deles para a reta final do Campeonato Brasileiro.

“A maior campanha continental do Nordeste precisa ser valorizada. A história foi escrita. Obrigado aos milhares e milhares de torcedores que percorreram tantos quilômetros para nos apoiar. Temos mais 10 finais até o fim da temporada e seu apoio será fundamental. Vamos juntos.”

Veja o texto completo postado pelo zagueiro: