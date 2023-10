Após ter voo cancelado, Fortaleza deve desembarcar no Brasil na noite deste domingo

A previsão é de que o avião decole de Punta del Este às 13h40min e chegue a capital cearense no período da noite, às 18h45, no horário de Brasília

O Fortaleza divulgou uma atualização sobre o voo de retorno para a capital cearense após a final da Copa Sul-Americana. A nova previsão é de que a decolagem da aeronave em Punta del Este, no Uruguai, aconteça às 13h40min e pouse às 18h45min, deste domingo, 29, em solo alencarino, ambos no horário de Brasília.

De acordo com a programação inicial, o Leão do Pici retornaria ao Brasil ainda na madrugada deste domingo, às 2 horas. Entretanto, um forte nevoeiro no Uruguai impediu a visibilidade dos pilotos e causou o cancelamento do voo.