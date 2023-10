Fortaleza é o segundo time da Série A com mais gols de pênaltis em 2023

O Fortaleza é a segunda equipe, entre todas da Série A do Campeonato Brasileiro, com mais gols de pênaltis na atual temporada, de acordo com o site de estatísticas SofaScore. Ao todo, o Leão do Pici balançou as redes 11 vezes desta maneira e fica atrás apenas do Flamengo, com 14. O Santos completa o pódio com 10 tentos.

Juan Martín Lucero é o principal batedor de pênaltis do Tricolor. Dos onze gols, o camisa 9 é responsável por cinco e ainda não desperdiçou nenhuma penalidade na atual temporada. Thiago Galhardo e Yago Pikachu converteram três cobranças cada.