Torcedores poderão adotar animais no Castelão antes de Fortaleza x América-MG; entenda

Em homenagem ao Dia Mundial dos Animais, celebrado na última quarta-feira, 4, a Novibet, patrocinadora master do Fortaleza Esporte Clube, realiza neste domingo, 8, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), contra o América-MG, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, uma ação para incentivar a adoção responsável de cães em parceria com o Abrigo São Lázaro.

A ação é parte da campanha global da empresa grega e terá início às 16h30min (de Brasília) na esplanada da Arena Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os torcedores que quiserem adotar um cachorro precisam se encaminhar ao local portando documento de identidade com foto e um comprovante de residência. A Novibet e o Abrigo São Lázaro recomendam que o donatário vá ao estádio de carro para o transporte em segurança do animal.