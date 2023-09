Fortaleza visita Corinthians em duelo histórico da semifinal da Sul-Americana

O Leão tentará aproveitar a fragilidade defensiva apresentada pelo Timão nas seis partidas disputadas na competição internacional: com 104 arremates sofridos, o clube sofre, em média, 17 finalizações por jogo, sendo 6,5 na direção do gol. Contra o Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), pelo duelo decisivo das quartas de final, a equipe de Luxemburgo flertou com a eliminação: sofreu 30 chutes, com o goleiro Cássio realizando 11 defesas. A classificação à semifinal veio nos pênaltis.

Primeiro time nordestino classificado à semifinal da “Sula” , a equipe de Juan Pablo Vojvoda encerrou a preparação para enfrentar o Timão nesta segunda-feira, 25, no CT do Palmeiras. Contra o Corinthians, o Fortaleza tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido o Coringão em solo paulista. Em 15 partidas, o Tricolor do Pici soma 11 derrotas e quatro empates.

“É uma competição de altíssimo nível (a Sul-Americana). O Fortaleza faz uma boa campanha, são oito vitórias, um empate e uma derrota. Chegamos para um confronto dificílimo contra o Corinthians, que é um gigante, campeão do mundo. Dentro dos seus domínios, venceu oito e empatou três. É muito forte em Itaquera. Prevejo um confronto muito equilibrado, ninguém chega à semifinal por acaso. O nível será altíssimo. Precisamos estar extramente concentrado para fazer um grande primeiro jogo e buscar trazer a decisão para o Castelão, com mais de 60 mil pessoas para nos empurrar e sair vencedor desse duelo”, disse Marcelo Paz, em comentário exclusivo ao O POVO.

Para a partida, o Fortaleza não tem desfalques e deve manter a base utilizada nos embates contra o América-MG pelas quartas de final, com o trio de ataque composto por Guilherme, Marinho e Juan Martín Lucero. Pelo lado do Corinthians, o volante Paulinho e o atacante Giovane estão no departamento médico e desfalcam o clube no confronto. Roni, por sua vez, apareceu nas imagens pré-jogo e pode figurar entre os relacionados.

Nas últimas partidas do Corinthians pela Série A, Vanderlei Luxemburgo poupou o elenco, principalmente os laterais Fagner e Fábio Santos. Os meio-campistas Renato Augusto e Matías Rojas voltam a ficar à disposição do treinador para a Copa Sul-Americana.

O duelo é de suma importância na história do Tricolor do Pici, com possibilidade de final internacional, situação projetada pela cúpula do Fortaleza com o crescimento do clube nos últimos anos.

“Temos uma partida muito importante na Sul-Americana. Vamos tentar colocar toda a nossa energia, tanto física, como cognitiva, nesta partida”, disse Juan Pablo Vojvoda, após a vitória contra o São Paulo pela Série A.

4-4-2: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto e Matías Rojas. Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.