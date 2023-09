Corinthians x Fortaleza ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

Corinthians e Fortaleza se enfrentam hoje, terça, 26 de setembro (26/9), pelo primeiro duelo das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.

Escalações de Corinthians e Fortaleza

Corinthians

4-4-2: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto e Giuliano; Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Como chegam Corinthians e Fortaleza para o jogo

Para a partida, o Fortaleza não tem desfalques e deve manter a base utilizada nos embates contra o América-MG pelas quartas de final, com o trio de ataque composto por Guilherme, Marinho e Juan Martín Lucero. Pelo lado do Corinthians, o volante Paulinho e o atacante Giovane estão no departamento médico e desfalcam o clube no confronto. Roni, por sua vez, apareceu nas imagens pré-jogo e pode figurar entre os relacionados.

Nas últimas partidas do Corinthians pela Série A, Vanderlei Luxemburgo poupou o elenco, principalmente os laterais Fagner e Fábio Santos. Os meio-campistas Renato Augusto e Matías Rojas voltam a ficar à disposição do treinador para a Copa Sul-Americana.