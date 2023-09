São Paulo x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para o confronto diante do Tricolor Paulista, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá quase todo o elenco à disposição. As exceções são Pedro Rocha e Hércules, que tratam de lesões ligamentares no joelho. O meia Calebe deixou o departamento médico na última semana e voltou a ter condições de jogo, mas não foi relacionado para a partida. Marinho, Titi e Lucero, que alegaram dores na panturrilha contra o Corinthians, treinaram normalmente e viajaram para a capital paulista.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

São Paulo e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta, 20 de setembro (20/09), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

No São Paulo, a novidade deverá ficar por conta do zagueiro Ferraresi, que retorna de lesão após seis meses para ficar no banco de reservas. A formação inicial ainda deve ter nomes como James Rodríguez e Luciano, além da possibilidade de titular do atacante David, ex-Leão. Os desfalques são Igor Vinícius, Galoppo, Erison e Marcos Paulo, todos entregues ao departamento médico. (Com Guilherme de Andrade)

São Paulo x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Fortaleza

São Paulo

4-3-3: Jandrei; Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington; Luan, Gabi Neves e James Rodríguez; Juan, Araújo e Luciano (Pato ou David). Téc: Dorival Júnior.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme (Machuca), Marinho e Lucero. Téc: Vojvoda