Goiás x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação provável e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Goiás e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 20 de setembro (20/09), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), às 19 horas (horário de Brasília).

Do lado Rubro-Negro, Gabigol cumprirá suspensão após expulsão contra o Athletico-PR. Além do desfalque por questão disciplinar, Sampaoli não terá Arrascaeta, Luiz Araújo, Erick Pulgar e Léo Pereira à disposição, todos com problemas musculares. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Goiás x Flamengo

Goiás

Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique.

Quando será Goiás x Flamengo

Hoje, quarta, 20 de setembro (20/09), às 19 horas (horário de Brasília)