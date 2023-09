Fluminense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta, 20 de setembro (20/09), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de escalação o Fluminense vai poupar jogadores que apresentem risco de lesão ou algum desgaste. Casos, por exemplo, do zagueiro Felipe Melo e dos meias Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias. O atacante Germán Cano, com um corte no pé esquerdo, pode também ficar de fora. Mas a escalação será divulgada apenas momentos antes do confronto.