Fortaleza acerta patrocínio pontual para dois jogos da Série A e semis da Sul-Americana

A marca será estampada nas costas do uniforme tricolor a partir do duelo contra o Corinthians desta quinta-feira, 14, na Arena Castelão, pela Série A

Com a marca fortalecida, o Fortaleza acertou com um novo patrocinador, a Joli, rede brasileira de loja de material para construção. O acordo entre as partes será válido para os próximos dois jogos do Leão na Série A, contra o Corinthians nesta quinta-feira, 14, e o São Paulo, na rodada seguinte, e também nos dois confrontos da semifinal da Copa Sul-Americana.

A marca estará estampada nas costas do uniforme tricolor. A negociação aconteceu com a Wolff Sports, agência de marketing esportivo da Joli. “Estamos animados com o retorno da Joli ao futebol, já estamos analisando o mercado para 2024. Sobre o Fortaleza, é uma honra fechar mais um negócio com um parceiro de longa data e que vem fazendo uma gestão tão competente”, celebrou Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.