Fortaleza confirma mais de 36 mil torcedores em duelo contra o Corinthians

Torcida do Fortaleza durante partida da Copa Sul-Americana Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na última segunda-feira, 11, o Leão havia informado que 30.411 adeptos estavam confirmados na partida. Portanto, o acréscimo de torcedores, seja pela compra de ingressos ou realização de check-ins, foi de 6.239. Segundo levantamento do site Sr.Goool, o Fortaleza possui a sétima melhor média de público pagante da Série A: 31.987. Os cearenses ficam atrás de Flamengo (54.747), São Paulo (48.949), Corinthians (39.822), Palmeiras (38.453), Bahia (36.660) e Vasco (33.767). Fortaleza x Corinthians: prévia da semifinal da Sula-Americana O embate entre o time cearense e paulista acontece na quinta-feira, 14, às 19 horas, e marca o retorno do Tricolor do Pici após 10 dias sem jogos. A partida, inclusive, também servirá como prévia da semifinal da Copa Sul-Americana, já que as equipes serão adversárias por uma vaga na final do certame continental.