João Ricardo destaca trabalho de Ednaldo em melhora do gramado do Castelão

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 13, o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, comentou sobre o atual estado do gramado da Arena Castelão. Na ocasião, o arqueiro citou o chefe de jardinagem do Leão, Ednaldo Almeida, como um dos contribuintes para a melhora do campo de jogo do estádio.

"Vimos, no último jogo, uma evolução muito grande. Agora a gente escuta os boatos que houve uma evolução. Isso tudo é fruto do trabalho do Ednaldo e dos funcionários que administravam o campo antes. É um trabalho conjunto", disse.

Recentemente, o profissional fez parte da equipe que realiza a manutenção do gramado do Gigante da Boa Vista e deu dicas para a evolução do campo. Ele, inclusive, foi celebrado pelo elenco tricolor logo após o fim do jogo diante do América-MG, pela Copa Sul-Americana.