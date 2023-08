Fortaleza é o time da Série A com mais gols marcados na temporada de 2023; veja lista

O Tricolor do Pici soma 103 gols no ano e supera clubes como Flamengo e Palmeiras, que aparecem logo atrás no ranking

O sistema ofensivo do Fortaleza tem sido avassalador em 2023. O Tricolor do Pici, com 103 gols marcados em 57 jogos, é o time com mais tentos no ano entre todas as equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada.

Na lista do ranking, divulgado pelo Sofascore, portal especializado em estatísticas de futebol, o escrete comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda possui mais gols marcados em 2023 que o Flamengo (102), Palmeiras (96), Botafogo (92) e Athletico-PR (88). No quesito média de gols por jogo, o Leão tem o mesmo desempenho que o Verdão de Abel Ferreira: 1,81.