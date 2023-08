Ex-Fortaleza, Moisés marca primeiro gol em partida oficial pelo Cruz Azul na Liga MX

Gol do ex-tricolor confirmou a vitória da equipe mexicana no último sábado, 27

Ex-jogador do Fortaleza, Moisés marcou neste domingo, 27, o seu primeiro gol em partida oficial com a camisa do Cruz Azul, clube para quem foi vendido pelo Leão. Na ocasião, o time mexicano venceu o Monterrey por 2 a 1, pela Liga MX.

Apesar da vitória, a equipe do ex-tricolor ocupa a 16ª colocação na tabela, com quatro pontos somados após seis jogos. Até aqui, o time somou uma vitória, um empate e conta com quatro derrotas no certame nacional.

Entre Leagues Cup e Liga MX, Moisés já atuou oito vezes com a camisa da equipe deportiva, com 498 minutos de atuação.