Fortaleza alcança 33 vitórias em 2023 e iguala marca do ano passado

Na temporada atual, o Leão totaliza vitórias por seis torneios diferentes: nove na Série A, sete na Copa do Nordeste, sete na Copa Sul-Americana, seis no Campeonato Cearense, três na Copa do Brasil e uma na Copa Libertadores da América.

O Fortaleza derrotou o Coritiba-PR por 3 a 1 neste domingo, 28, valendo pela 21ª rodada da Série A . Com o resultado, o clube chegou a 33 vitórias em 2023, igualando a marca obtida no ano passado. A diferença é que, em 2022, o dado foi alcançado após 70 partidas, enquanto que neste ano foram necessários 57 jogos. Logo, o aproveitamento subiu de 56,1% para 63,1%.

Restam 17 compromissos a serem realizados no Brasileirão, além do confronto de volta contra o América-MG, pelas quartas da Copa Sul-Americana. Portanto, caso avance à final do certame internacional, a equipe do Pici ainda teria 21 duelos neste ano.

O embate contra os mineiros será nesta quinta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão. Por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 1, o Fortaleza pode empatar ou perder por um gol de diferença para obter a vaga na semifinal.

Veja os números do Fortaleza na temporada anterior e na atual:

2022:

70 jogos

33 vitórias

19 empates

18 derrotas

104 gols marcados

65 gols sofridos

Aproveitamento: 56,1%

2023:

57 jogos

33 vitórias

9 empates

15 derrotas

103 gols marcados

50 gols sofridos

Aproveitamento: 63,1%