Fortaleza divulga prazo de três a quatro semanas para retorno de Calebe

O Leão do Pici atualizou a situação clínica do meio-campista, que se lesionou na classificação diante do Libertad, no último dia 8

Momentos antes da partida diante do Internacional, na tarde deste sábado, 19, o Fortaleza atualizou a situação dos atletas presentes no departamento médico, dentre eles Calebe. O Tricolor do Pici divulgou um prazo de três a quatro semanas para o meio-campista voltar a ter condições de entrar em campo.

O camisa 27 do Leão sofreu um trauma no joelho direito, na classificação histórica contra o Libertad, no último dia 8, e foi substituído ainda no primeiro tempo. Após a realização de exames, ele foi diagnosticado com estiramento no ligamento colateral medial. Assim, Calebe desfalcou a equipe contra o Santos e, hoje, também fica de fora.

Os casos de Pedro Rocha e Hércules são mais graves. Os dois precisaram realizar cirurgia no joelho esquerdo após sofrerem lesões no ligamento cruzado anterior. O atacante tem previsão de retorno em três meses, enquanto o volante, que se machucou mais recentemente, deve voltar aos gramados após oito meses.