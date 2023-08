Remake de 2018 e alusão ao penta: Fortaleza divulga nova camisa; veja fotos

Inspirado no traje dos 100 anos do clube, uniforme 105 Centenarium é lançado em edição especial para Dia dos Pais e traz referência à conquista dos títulos estaduais

A pouco mais de uma semana do Dia dos Pais, o Fortaleza lançou a camisa 105 Centenarium. O uniforme é um remake do traje de 2018 — ano do centenário do clube — e também faz alusão à conquista do inédito pentacampeonato estadual, com as cinco estrelas representadas nas mangas.

O Leão já usará a nova camisa na partida contra o Goiás, neste sábado, 5, às 18h30min, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 18ª rodada da Série A.

De acordo com o Tricolor, a camisa foi "completamente ressignificada" para "celebrar os cinco gloriosos anos que se sucederam desde o aniversário de 100 anos do Clube", além de ser uma edição especial para o Dia dos Pais.

O novo uniforme já está à venda no site leao1918.com.br e a partir deste sábado, 5, em todas as lojas físicas do clube. O valor varia de R$ 269,99 (juvenil) até R$ 289,99 (adulto). Os sócios-torcedores têm desconto.

"A camisa é muito especial, é um remake da Centenarium de 2018, que nos deu um título brasileiro. É muito bonita, muito consumida pelos nossos torcedores, que fazem cinco anos dela, que vai retratar um pouco dessa história dos últimos cinco anos do Clube como homenagem ao Dia dos Pais", disse o presidente Marcelo Paz.