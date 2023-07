Reforço do Fortaleza, Machuca é relacionado para jogo contra o Bragantino

Anunciado como reforço do Leão nesta sexta-feira, 28, Machuca já está entre os relacionados do clube para enfrentar o Bragantino

Contratação mais cara da história do futebol cearense (custou R$ 11,7 milhões), o atacante Imanol Machuca não demorou para ser relacionado pela primeira vez no Fortaleza. Um dia após ser anunciado oficialmente, o atleta foi convocado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para o jogo deste sábado, 29, às 18h30, contra o RB Bragantino, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão.

O ponta-esquerda, que chega para suprir a lacuna deixada por Moisés - se transferiu para o futebol mexicano neste meio de ano -, desembarcou na Arena Castelão juntamente do restante da delegação do Leão do Pici momentos antes do duelo ser iniciado. Ele estava com o mesmo uniforme dos demais jogadores, e começará a partida no banco de reservas.

Após anunciar Machuca, o Tricolor correu contra o tempo para regularizar o jogador até esta sexta-feira, 29, prazo máximo para ele ter condições de disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como o nome do atacante foi publicado no BID da Conferação Brasileira de Futebol (CBF) dentro do limite, ele ficou livre para estrear no novo clube já contra o Massa Bruta.