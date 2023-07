Fortaleza age rápido e regulariza atacante Imanol Machuca no BID

O Fortaleza agiu rápido nos trâmites burocráticos e regularizou o recém-contratado Imanol Machuca. Desta forma, o atacante argentino fica apto para estrear já neste sábado, 29, contra o RB Bragantino, na Arena Castelão. A escolha fica a cargo do treinador Vojvoda em relacioná-lo ou não.



Outro detalhe importante é que o Fortaleza também conseguiu regularizar a situação de Machuca no tempo hábil para que ele possa ser utilizado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde o Tricolor tem um difícil duelo diante do Libertad, do Paraguai.

O primeiro embate, inclusive, acontece já na próxima terça-feira, 1º de julho, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai, às 19 horas (horário de Brasília). O duelo da volta está marcado para o dia 8, desta vez na Arena Castelão.