Fortaleza x RB Bragantino ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Buscando retornar ao caminho das vitórias na Série A do Brasileirão, o Fortaleza recebe o RB Bragantino na Arena Castelão logo mais, às 18h30min. O jogo é válido pela 17ª rodada da elite do futebol nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x RB Bragantino ao vivo: ouça via Youtube

Como Fortaleza e RB Bragantino chegam para o jogo

A partida tem caráter decisivo pela classificação das equipes na tabela. Com 23 pontos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda ocupa a 9ª colocação e visa encerrar a sequência negativa na elite do futebol brasileiro, após as derrotas para Cuiabá e Palmeiras. Os paulistas, por sua vez, ocupam a 8ª posição, com 25 pontos, e também querem voltar a vencer no Brasileirão, após quase um mês — o último triunfo aconteceu no dia 2 de julho, contra o Corinthians, pela 13ª rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá os desfalques do zagueiro Emanuel Brítez e do volante Zé Welison, após serem advertidos com o 3° cartão amarelo contra o Palmeiras. Em contrapartida, o comandante argentino volta a contar com o volante Caio Alexandre e o atacante Thiago Galhardo, após cumprimento de suspensão automática. O duelo também pode marcar a estreia dos estrangeiros Tobias Figueiredo e Gonzalo Escobar, além de Pedro Augusto, regularizados no BID da CBF e à disposição da comissão técnica.