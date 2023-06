Cruzeiro x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta, 21 de junho (21/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo, Juan Pablo Vojvoda contará com novidades. O zagueiro Brayan Ceballos não seguiu viagem com o restante da delegação. O motivo, no entanto, não foi informado. A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Guilherme, que se recuperou após sofrer uma concussão cerebral contra o Bahia, no dia 3 de junho, pelo Brasileiro, na Arena Castelão. Fernando Miguel e Pedro Rocha seguem se recuperando de lesão.



Do lado do Cruzeiro, o comandante português Pepa ainda tem dúvidas para definir a escalação do Cruzeiro. No meio, existe indefinição entre Walisson, Filipe Machado e Neto Moura. Apenas Mateus Vital tem vaga garantida. No ataque, a titularidade é disputada por Henrique Dourado e Gilberto. (Com Victor Barros)



Cruzeiro x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Fortaleza

Cruzeiro

4-3-3: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallisson e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto (Dourado). Téc: Pepa.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre e Pochettino; Calebe, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda.



Quando será Cruzeiro x Fortaleza

Hoje, quarta, 21 de junho (21/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Fortaleza

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)