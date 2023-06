São Paulo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 21 de junho (21/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida, além dos desfalques já conhecidos, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Arboleda, que está defendendo a seleção equatoriana na Data Fifa de junho e não chegará a tempo, Pablo Maia, suspenso após ter sido expulso contra o Palmeiras, e Michel Araújo, que sofreu um estiramento na panturrilha direita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Athletico-PR, por sua vez, vive um momento conturbado na temporada. Após Luiz Felipe Scolari, então diretor técnico, comunicar sua saída do clube para assumir o Atlético-MG, a diretoria do Furacão decidiu demitir o treinador Paulo Turra e o auxiliar Carlos Pracidelli, que sempre trabalharam com Felipão. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Athletico-PR

São Paulo

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor; Alisson, Luciano e Calleri.

Athletico-PR

Bento; Madson; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Alex Santana e Christian; Vitor Bueno, Cuello e Vitor Roque.

Quando será São Paulo x Athletico-PR

Hoje, quarta, 21 de junho (21/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Athletico-PR

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)