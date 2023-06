Santos x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Santos e Corinthians será disputado hoje, 21, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Santos e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 21 de junho (21/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o clássico contra o Peixe, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem alguns desfalques certos, como Renato Augusto, que se recupera de um edema na panturrilha direita, e Paulinho, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo. Gustavo Mosquito, que trata de contusão no joelho, tem retorno programado para julho.

Para tentar se recuperar, o técnico Odair Hellmann terá duas mudanças na escalação titular. O lateral-direito João Lucas e o volante Rodrigo Fernández entram nas vagas de Nathan, que vai para o banco, e Alison, lesionado.

No momento, o Alvinegro Praiano tem apenas dois jogadores entregues ao Departamento Médico: o lateral esquerdo Felipe Jonatan (operou o joelho) e o volante Alison (rompeu o ligamento do joelho). Por outro lado, os meio-campistas Sandry e Luan Dias, além dos atacantes Deivid e Lucas Braga, recuperados de lesão, estão à disposição. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Santos x Corinthians

Santos

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Inocêncio; Rodrigo, Dodi e Lucas Lima; Soteldo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo (Caetano) e Matheus Bidu; Fausto, Maycon, Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Adson (Pedro) e Róger Guedes.

Quando será Santos x Corinthians

Hoje, quarta, 21 de junho (21/06), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Corinthians

Vila Belmiro, em Santos (SP)