Sem Pedro Raul, Vasco visita o Fortaleza tentando sair da zona de rebaixamento

Buscando sair do Z-4, o Vasco-RJ visita o Fortaleza neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão. O Cruz-Maltino não conquista um triunfo nesta Série A desde a estreia, quando derrotou o Atlético-MG fora de casa por 2 a 1. Desde então, foram três empates e três derrotas. A equipe abre a zona de rebaixamento, com seis pontos.

Para a partida, o time terá ausências importantes. O atacante Pedro Raul, artilheiro dos cariocas no ano com nove gols, recebeu seu terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo-SP e desfalca o clube. A tendência é que Alex Teixeira seja o substituto, revezando na função com Figueiredo. Eguinaldo e Rwan Cruz correm por fora na briga pela vaga.

O zagueiro Robson se queixou de dores e pode ficar de fora do embate. O defensor argentino Manuel Capasso treinou com os titulares nesta semana e deve ser a escolha do técnico Maurício Barbieri. O treinador chegou a testar Paulo Henrique na lateral direita, mas o provável é que o uruguaio Pumita Rodríguez mantenha-se na posição.

No duelo, o comandante vascaíno será o auxiliar Claudio Maldonado. Barbieri foi expulso contra o Atlético-MG e recebeu pena de dois jogos de suspensão. Após cumprir um, o treinador vinha trabalhando sob efeito suspensivo. O recurso foi julgado nesta semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que manteve a punição.

Os meias Andrey Santos e Marlon Gomes estão com a Seleção Brasileira sub-20 na disputa do Mundial e também desfalcam a equipe.

A escolha da escalação inicial deve ocorrer antes do embarque para Fortaleza. O time titular tende a ser: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton; Jair, Barros e Matías Galarza; Gabriel Pec, Figueiredo e Alex Teixeira.