Fortaleza x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 11 de maio (11/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida contra o São Paulo, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve ter o atacante Juan Martín Lucero de volta ao time. O argentino está totalmente recuperado de lesão e treinou normalmente com o restante dos jogadores nesta semana. O centroavante é um dos principais destaques e segundo maior goleador do elenco com 12 gols.

Porém, também existem dúvidas no Pici. Os atacantes Thiago Galhardo, com trauma na coxa, e Moisés, com um trauma no pé direito, foram substituídos antes do segundo tempo contra o Corinthians e não tem presença garantida no duelo.



O São Paulo, por sua vez, chega em um momento diferente em relação ao Fortaleza. Se o Leão tem um estilo de jogo definido e atuações que convencem, o Soberano busca exatamente isso. Após a demissão de Rogério Ceni, o clube contratou Dorival Júnior, ex-Flamengo, para ajustar o time tricolor.

Em seus primeiros cinco jogos à frente do Tricolor, o treinador ainda não foi derrotado. Ao todo, são três vitórias e dois empates. Nesse recorte, a equipe de Cotia assinalou sete gols e sofreu apenas um. (Com João Pedro Oliveira)



Fortaleza x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Fortaleza x São Paulo

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Calebe, Romarinho e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

4-3-3: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. Téc: Dorival Júnior

Quando será Fortaleza x São Paulo

Hoje, quinta, 11 de maio (11/05), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x São Paulo

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)