Botafogo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Corinthians se enfrentam hoje, quinta, 11 de maio (11/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo contra o Botafogo, o Corinthians tem três baixas: Renato Augusto (recuperação de artroscopia no joelho), Gustavo Mosquito (recuperação de cirurgia no joelho) e Fausto (suspenso por acúmulo de cartões). O garoto Guilherme Biro também não pode ser relacionado, já que está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Mundial da categoria.

Rafael Ramos, Balbuena, Cantillo e Júnior Moraes ficam fora da lista de relacionados por opção técnica. Já Chrystian Barletta volta a ser integrado ao grupo depois de ficar de fora dos últimos dois jogos.

O Botafogo, por sua vez, vive estado de graça. A equipe lidera o Brasileirão e vem de 14 jogos de invencibilidade somando todos os torneios. A última derrota do Glorioso aconteceu no dia 8 de março, para a Portuguesa-RJ, ainda pelo Campeonato Carioca. No Brasileiro, a equipe está com 100% de aproveitamento e lidera a competição com 12 pontos conquistados.

A escalação do Botafogo ainda é mistério. O lateral-direito Rafael volta de suspensão, mas Di Plácido pode ser mantido no posto. Alguns titulares preservados contra o Galo devem retornar, como o lateral-esquerdo Marçal, o volante Tchê Tchê, o meia Eduardo e o artilheiro Tiquinho Soares. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Corinthians

Botafogo

Lucas Perri, Rafael (Di Plácido), Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni, Matheus Araújo, Maycon; Adson, Róger Guedes e Pedro.

Quando será Botafogo x Corinthians

Hoje, quinta, 11 de maio (11/05), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Corinthians

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)