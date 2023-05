Coritiba x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Vasco se enfrentam hoje, quinta, 11 de maio (11/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Vasco, que caiu para a décima primeira posição na tabela, busca se reabilitar com uma vitória na capital paranaense. O Coxa, por sua vez, é o vice-lanterna com apenas um ponto, ou seja, um empate e três derrotas em quatro rodadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da má fase dos paranaenses, o Vasco confia no bom retrospecto no Couto Pereira. No histórico do confronto, existe equilíbrio quando o Coritiba é o mandante, com oito vitórias para cada lado em 25 ocasiões. Na última vez que o Vasco visitou o Coritiba, pela Série B em 2021, houve empate em 1 a 1. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Coritiba x Vasco

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Bruno Viana, Henrique e Victor Luis; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes e Jamerson; Kaio César Pottker, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Vasco

Léo Jardim, Puma, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos, Jair e Alex Teixeira; Gabriel Pec e Pedro Raul.

Quando será Coritiba x Vasco

Hoje, quinta, 11 de maio (11/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Vasco

Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná