Fortaleza abre check-in e divulga valores dos ingressos para duelo contra o São Paulo

O Leão enfrenta o time do Morumbi na próxima quinta-feira, 11, na Arena Castelão, a partir das 20 horas, pela quinta rodada do Brasileirão

De olho no próximo compromisso em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza abriu, na manhã desta segunda-feira, 8, o check-in e divulgou informações sobre os ingressos para o duelo diante do São Paulo. O confronto de tricolores acontece na próxima quinta-feira, 11, às 20 horas, na Arena Castelão, pela quinta rodada.

Para os sócios-torcedores do Leão do Pici que quiserem garantir presença na partida, basta acessar ao site sociofortaleza.com.br e realizar o check-in, de acordo com o horário definido para cada plano de associados.

Horários da abertura do check-in para cada plano de sócio-torcedor nesta segunda-feira, 8



Conselheiro e Proprietário: 9 horas

Leão do Pici e Leão Kids: 12 horas

Leão de Aço: 15 horas

Leão Fiel, Interior e Leão da Galera: 18 horas

Com relação aos ingressos, as vendas serão iniciadas na manhã desta terça-feira, 9, a partir das 9 horas. O torcedor poderá comprar os bilhetes nas lojas físicas do clube e através do site Leão Tickets.

Veja os valores

Inferior Norte e Sul: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Superior Central: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Bossa Nova: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia)

Superior Sul: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)*

Especial: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Premium: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)

Visitante (Superior Norte): R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

*No setor Superior Sul, o Fortaleza lançou uma promoção para os acompanhantes dos sócios-torcedores do clube. O valor do ingresso para estas pessoas será: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).

Antes de encarar o São Paulo, o Fortaleza terá outro compromisso com um clube paulista. Na noite desta segunda-feira, 8, o Leão encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas.