Fortaleza consegue efeito suspensivo para Galhardo, que poderá enfrentar o Corinthians

O Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo para a suspensão imposta pelo STJD ao atacante Thiago Galhardo. Com isso, o atacante poderá enfrentar o Corinthians nesta segunda-feira, 8, pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro.

Galhardo foi suspenso por uma partida, pela 5ª comissão disciplinar do STJD, devido a expulsão na semifinal da Copa do Nordeste. Como ele não havia cumprido a automática, porque o Leão havia sido eliminado do torneio, teria que cumprir na partida seguinte de uma competição da CBF, que no caso seria o duelo contra o Corinthians pela Série A.

O departamento jurídico do Fortaleza, porém, recorreu da decisão e solicitou efeito suspensivo até novo julgamento pelo Pleno do STJD. O auditor Luiz Felipe Bullus concedeu a liminar justamente pelo fato do atleta não ter tido a oportunidade de cumprir a automática na mesma competição e afirmou ainda que o Pleno pode ter entendimento diferente da pena por ter sido uma expulsão por segundo cartão amarelo e pela primariedade do réu.

Ainda não há data para o novo julgamento de Galhardo na justiça desportiva, mas até lá ele pode atuar pelo Tricolor.