Fortaleza busca quebrar tabu de nunca ter vencido o Corinthians fora de casa

Embalado, o Fortaleza encara o Corinthians em busca de subir na classificação da Série A. Para isso, o Tricolor do Pici tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido o Timão como visitante. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 8, às 20 horas, na Neo Química Arena.

Ao todo, são 14 duelos entre Fortaleza e Corinthians em solo paulista. Destes, o Leão perdeu onze e empatou três. Pela Série A do Brasileirão, foram nove derrotas e nas outras duas partidas o placar permaneceu igual. No único duelo da Série B, a equipe paulista saiu vitoriosa, enquanto na Copa do Brasil houve um revés e um empate para o Tricolor.

Para o duelo, as equipes vivem momentos totalmente distintos. O time de Vojvoda acumula uma série invicta de dez partidas. Desde a derrota para o rival Ceará no dia 29 de março, pela semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza não sabe o que é perder. O Leão do Pici venceu oito jogos e empatou outros dois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza tem prazo até agosto para decidir sobre compra de Pikachu; entenda

Ramon Abatti Abel apita duelo entre Corinthians e Fortaleza pela Série A

Corinthians x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O Corinthians, por sua vez, vive momento conturbado. Só nesta edição do Campeonato Brasileiro, o time do Parque São Jorge já foi comandado por quatro treinadores diferentes. Nos últimos sete jogos, acumula cinco derrotas. A última, inclusive, em seu domínios, quando foi superado pelo Independiente Del Valle, do Equador, por 2 a 1, na última terça-feira, 2, na Neo Química Arena, com Luxemburgo à beira do campo.

Retornos e desfalques do Fortaleza

O clube do Pici deve ter força máxima para o duelo diante do Timão, incluindo o atacante Thiago Galhardo. Na sexta-feira, 5, o camisa 91 foi punido pelo STJD por expulsão na semifinal do Nordestão. No entanto, o Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo e o atleta poderá atuar na Neo Química Arena. Por outro lado, o zagueiro Marcelo Benevenuto será desfalque após lesão sofrida contra o Estudiantes de Mérida, na última quinta-feira, 4.