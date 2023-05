Goleada sobre o Mérida foi o 9º jogo em que o Fortaleza fez quatro ou mais gols no ano

O Tricolor do Pici tem o melhor ataque do Brasil, com 75 gols marcados em 31 jogos. Thiago Galhardo, responsável por 13 tentos, é o artilheiro da equipe

A atual temporada tem sido marcada por um desempenho avassalador do sistema ofensivo do Fortaleza. Contra o Estudiantes de Mérida, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor do Pici não tomou conhecimento e aplicou 6 a 1 nos venezuelanos, resultado que marcou a nona goleada por quatro ou mais gols do time cearense neste ano.

Não foi a primeira vez, inclusive, que o Leão anotou seis gols em um único adversário na atual temporada. Além do Estudiantes de Mérida, o time comandado por Vojvoda também havia vencido o Atlético-CE, pelo Campeonato Cearense, e o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar: 6 a 1.

Em jogos válidos pela Copa Sul-Americana 2023, foi a segunda goleada do Fortaleza em três jogos disputados. O Palestino-URU, que marcou a estreia do escrete vermelho-azul-e-branco no torneio continental, foi derrotado por 4 a 0.

Além dos clubes citados, as outras vítimas do Fortaleza foram: Deportivo Maldonado (4 a 0), Ferroviário (4 a 0 e 4 a 0), Santa Cruz (4 a 0) e Fluminense (4 a 2). Neste ano, o Tricolor já marcou incríveis 75 gols em 31 jogos e tem o melhor ataque entre todos os times do Brasil.

Confira as goleadas do Fortaleza em 2023: