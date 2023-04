Fortaleza estreia com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino A2

Leoas bateram a equipe do JC-AM, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, com gol de Luna

O Fortaleza iniciou com o pé direito a sua campanha no Campeonato Brasileiro Feminino A2. Na tarde deste domingo, 16, as Leoas foram até Itacoatiara, no Amazonas, e bateram a equipe do JC-AM pelo placar de 1 a 0, no estádio Floro de Mendonça. Luna marcou o gol que garantiu os três pontos para as visitantes.

A vitória diante do JC-AM deixa o Fortaleza na terceira colocação do grupo B, empatado com os times do 3B Sport e da UDA, com três pontos cada.

O próximo compromisso da equipe tricolor, pelo Brasileirão A2, será no próximo domingo, 23, no estádio Presidente Vargas, quando o Fortaleza irá enfrentar o Esmac, do Pará, às 15h.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza se desculpa por tumulto envolvendo a entrada de crianças no estádio

Fortaleza comemora penta na Beira-Mar com trio elétrico, bandas e Vojvoda

Fortaleza sai atrás, mas busca empate com Internacional na estreia do Brasileirão

Tags