Fortaleza x Águia de Marabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Águia de Marabá se enfrentam hoje, terça, 11 de abril (11/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Pode ser uma boa oportunidade para as estreias do zagueiro Bernardo Schapoo e do meia Zanocelo, que foram contratados recentemente. Até mesmo o goleiro Koslinski, que chegou há mais tempo, tem chance de ser testado. As baixas são apenas Pedro Rocha e João Ricardo, que estão no departamento médico há um mês.

O Fortaleza fez apenas um treinamento para o jogo desta noite, mas é o favorito por conta da diferença técnica entre as duas equipes. OÁguia, entretanto, vem confiante por já ter eliminado uma equipe da Série A do Brasileiro. Na fase anterior, após um empate sem gols em casa, no estádio Zinho de Oliveira, a equipe do técnico Mathaus Sodré avançou nas penalidades, vencendo por 7 a 6. (Com Brenno Rebouças)

Fortaleza x Águia de Marabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Amazon Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Fortaleza x Águia de Marabá

Fortaleza

4-3-3: Koslinski; Dudu, Benevenuto, Ceballos (Schappo) e Lucas Esteves (Crispim); Hércules, Zé Welison e Zanocelo; Pikachu, Guilherme e Romero. Téc: Vojvoda



Águia de Marabá

4-4-2: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Danilo Cerqueira, Balão Marabá e Douglas Lima; Luan Santos (Parede) e Vander. Téc: Mathaus Sodré



Quando será Fortaleza x Águia de Marabá

Hoje, terça, 11 de abril (11/04), às 21h30min

Onde será Fortaleza x Águia de Marabá

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

