São Paulo x Ituano ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Ituano se enfrentam hoje, terça, 11 de abril (11/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para esse confronto o técnico Rogério Ceni contará com Calleri e Diego Costa, recuperados das lesões no tornozelo direito e no joelho esquerdo, respectivamente. Ambos já treinam com o elenco há tempo, mas não ficaram à disposição para a estreia na Sul-Americana por terem de cumprir suspensão automática, já que foram expulsos na final do ano passado, contra o Independiente Del Valle.

Em contrapartida, o lateral-direito Raí Ramos é desfalque certo. O regulamento da Copa do Brasil não permite que um jogador atue por dois clubes diferentes na mesma edição do torneio, caso do lateral-direito, que defendeu o Ituano na primeira e segunda fases. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Ituano ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - São Paulo x Ituano

São Paulo

Rafael; Arboleda, Diego Costa (Alan Franco) e Beraldo; Nathan, Méndez, Nestor, Rato e Michel Araújo; David (Luciano) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Ituano

Jefferson Paulino; Madison, Claudinho, Frazan e Iury; Lucas, José Aldo, Person; Rafael Silva, Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Quando será São Paulo x Ituano

Hoje, terça, 11 de abril (11/04), às 21h30min

Onde será São Paulo x Ituano

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

